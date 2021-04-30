Для иммунопрофилактики населения Министерством здравоохранения широко используются возможности IT-технологий путём использования сервиса e-gov mobile «Вакцинация», sms- уведомлений, личного кабинета, а также внедрения паспорта вакцинации в сервисе «Цифровые документы».

В будущем использование паспорта вакцинации будет расширено.

«Данные о проведении вакцинации размещаются в электронном формате. Это позволит, вести учёт числа вакцинированных и отслеживать иммунный статус населения в будущем для планирования объёмов вакцинации и прогноза заболеваемости», — сказал сегодня на отчётной встрече с населением Министр здравоохранения Алексей Цой.

Паспорт вакцинации содержит данные: какие препараты получил человек, в каких дозах, в какие даты, предоставляет возможность продемонстрировать документ по месту требования и открытия доступа с помощью QR-кода.

«В настоящее время для интеграции паспорта вакцинации рассматривается вопрос сотрудничества с Международной ассоциацией воздушного транспорта IATA. Интеграция паспорта вакцинации с приложением «Ashyq» будет осуществлена с 1 июля 2021 года», — рассказал о планах Глава Минздрава.

Наряду с паспортом вакцинации нами внедряются тепловые карты– это система анализа активности города в период пандемии на базе телекоммуникационных данных. Тепловые карты позволяют определять места концентрации активности и скоплений жителей, места концентрации звонков в 103, 1406, 1308, 102 и областные миграционные потоки.

В настоящее время реализуется пилотный проект по использованию тепловых карт в городе Алматы.

«Использование тепловых карт предоставляет такие возможности, как регулярный доступ Межведомственной комиссии, Департамента санитарно-эпидемиологического контроля, Департамента полиции, Управления общественного здравоохранения города Алматы, использование полученной аналитики для целей санитарного мониторинга, оптимизации маршрутов патрулирования, планирования коечного фонда, анализа эффективности принятых мер», — отметил А. Цой.

«Наряду с паспортом вакцинации нами внедряются тепловые карты – это система анализа активности города в период пандемии на базе телекоммуникационных данных. Тепловые карты позволяют определять места концентрации активности и скоплений жителей, места концентрации звонков в 103, 1406, 1308, 102 и областные миграционные потоки» — министр здравоохранения РК, Алексей Цой

«По результатам 2020 года отмечается снижение показателя младенческой смертности на 3%, рост рождаемости на 3%, уменьшение на 3% показателя смертности от злокачественных заболеваний. Благодаря совместной межведомственной работе на 15% снижен показатель смертности от травм, несчастных случаев и отравлений. Летальные исходы от такого грозного заболевания, как туберкулёз снижены на 21%» — Алексей Цой