По результатам ПЦР-анализа, из 29 граждан РК прибывших 4 апреля без справок, у одного пассажира, прибывшего рейсом Дубай – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.

6 апреля 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыл 31 международный авиарейс из Германии, Кореи, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Украины, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 4388 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 4367 человек, без справок прибыл 21 гражданин РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 15 рейсов, 2 450 пассажиров, со справками — 2 430, без справок — 20;

в аэропорт Нур-Султана – 7 рейсов, 748 пассажиров, со справками — 747, без справок — 1;

в аэропорт Шымкента – 7 рейсов, 915 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Актау – 2 рейса, 275 пассажиров, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.