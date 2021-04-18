Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом строительства нового пассажирского терминала аэропорта.

На сегодняшний день первый этап проекта выполнен полностью на 100%. По второму этапу проекта ведутся строительные работы.

Завершение монтажа фасадных систем запланировано на 15 июня 2021 года. В настоящее время общий процент выполненных строительных работ пассажирского терминала составляет 60%.

Кроме того, акиму была представлена информация о ходе реализации проектов по благоустройству территории аэропорта. В прошлом году акиматом города на 912 млн тенге были проведены и завершены работы по благоустройству автостоянки на площади перед аэропортом. Также ведутся работы по строительству нового входа проектной стоимостью 1,7 млрд тенге, завершение которого запланировано на конец первого полугодия текущего года.

Помимо этого, разработана проектно-сметная документация на строительство инженерных сетей, строительство которых планируется завершить до конца 2021 года.