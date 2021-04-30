В священный месяц Рамазан сотрудники Департамента полиции Шымкента поддержали акцию добрых дел благотворительного фонда «Ізгілікте жарысайық».

Правоохранители раздали продукты 86 семьям, потерявшим кормильца.

«22 из 86-ти семей, проживают в Каратауском районе. Всего у нас на попечении 86 семей. Совместно с благотворительным фондом «Ізгілікте жарысайық» мы проводим акцию в священный месяц Рамазан», — говорит Серик ТУЛЕГЕНОВ, заместитель начальника Каратауского РОВД ДП г. Шымкента.

Вдовы не скрывают, что помощь всегда нужна, продуктовые наборы оказались весьма кстати.

«Большое спасибо всем, кто организовал такую акцию. Пусть вам воздастся за добрые поступки, спасибо!», — говорит Гульмира ЖАКСЫЛЫКОВА, многодетная мать.

«В месяц Рамазана, пусть ваши дела вознаградятся втройне. Да будет вами доволен Всевышний», — благодарит Айгуль УЙСЫНБАЕВА, многодетная мать.

В департаменте полиции помогают нуждающимся не первый год. Семьи, которым нужна помощь, правоохранители находят через благотворительные фонды.

«В Шымкенте сотрудники Департамента полиции, защищая наш город, не забывают и помогать гражданам, уделяют большое внимание благотворительности. Это уже не первая акция. Ранее сотрудники полиции проводили несколько мероприятий, в том числе организовали футбол для детей-сирот, подарили им мячи», -говорит Ахмет ТАУБАЕВ, инспектор благотворительного фонда «Ізгілікте жарысайық».

Помочь нуждающимся и присоединиться к акции в священный месяц Рамазан может каждый из нас.