Полицейские Туркестанской области нашли пропавшую 13-летнюю девочку, передает Polisia.kz.

Вечером на пульт 102 дежурной части Сарыагашского РОП обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что без вести пропала ее 13-летняя дочь, которая вышла из дома и не вернулась. Получившие сообщение сотрудники полиции сразу приняли оперативные меры и выехали на место происшествия. С целью поисков пропавшей школьницы стражи порядка провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия.

Они прочесали дворы и улицы, а также опросили очевидцев и проверили места возможного появления подростка. В результате в течение трех суток полицейские Сарыагашского РОП обнаружили несовершеннолетнюю девочку, одиноко блуждающую на улице города Шымкент. Таким образом, найденную 13-летнюю школьницу стражи порядка вернули домой к родителям живой и здоровой. При проверке выяснилось, что девочка поругалась с матерью и ушла из дома на почве ссоры. Местная жительница выразила полицейским свою благодарность.

Полицейские Туркестанской области напоминают родителям о необходимости быть внимательными и не оставлять своих детей без присмотра.