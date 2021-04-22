Приём документов для участия в конкурсе на присуждение международной стипендии «Болашак» начнётся 4 мая и продлится до 28 октября.

Присуждение стипендий будет проходить в три этапа – в июне, в августе и в ноябре.

Впервые процессы приёма документов и конкурсного отбора для присуждения международной стипендии «Болашак» полностью автоматизированы.

Весь путь претендента в конкурсном отборе оцифрован.

Претенденту в личном кабинете присваивается уникальный код, который сопровождает его в ходе всего конкурсного отбора.

Личные данные претендента также закодированы с помощью системы уникальной идентификации. Количество конкурсных туров сокращено с шести до трёх.

Отборочные туры включают в себя комплексный тест, персональное собеседование с членами Независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.