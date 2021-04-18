Большая часть территории РК будет находиться под влиянием ложбины циклона.

Связанными с ним атмосферными фронтальными разделами местами пройдет дождь, в ночные часы на севере – осадки, в виде дождя и снега.

Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юго-востоке, западе и северо-западе – гроза.

В Акмолинской области местами ожидаются туман, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской, днем Алматинской областях ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, туман, днем усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской, днем Павлодарской, Карагандинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Карагандинской местами – туман. В Мангистауской, Западно-Казахстанской, ночью и утром Атырауской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской местами – гроза.

В Шымкенте сегодня ожидается +13..+22 °C, преимущественно без осадков, легкий ветер. Завтра: +15..+23 °C, без осадков, легкий ветер.