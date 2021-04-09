В Клинике флебологии и лазерной медицины гость — хирург-проктолог с многолетним стажем, ведущий специалист из Москвы Михаил Черепенин.

Цель визита врача с мировым именем заключается — обучение специалистов новым методикам лечения проктологических заболеваний. Мастер класс был организован белорусской компанией Mediola, которая производит лазерную аппаратуру.

По мнению Михаила ЧЕРЕПЕНИНА, основная цель — это образовательный семинар, который позволит хирургам разобраться с тем, что они делают, как и почему. Думаю, что слово лазер не должно вызывать страх и негативные эмоции у пациентов, которые столкнулись с такой проблемой проктологии.

На мастер-класс приехали врачи с многих регионов Казахстана. По мнению Руслана ЖОЛДАШОВА , главы представительства Mediola по Средней Азии, успех любой операции зависит не только от врачей, но и от качественной аппаратуры и умением с ней обращаться.

Компания Mediola производит лазерное оборудование, которое применяется в разных направлениях. Это гинекология. Флебология. Проктология, амбулаторная хирургия, лор.

Оборудование соответствует мировым стандартам качества. На сегодняшний день успешно используется во всех городах Казахстана, как в частных клиниках, так и в государственном секторе.

Современные методики лечения нацелены на малоэнвазивное вмешательство, что неоспоримо ставит лазерные процедуры в приоритет .

Главным плюсом лазерной процедуры по мнению представителей компании Mediola является короткий реабилитационный период. Все проходит гладко и без осложнений. К примеру пациент с варикозом уже через час после процедуры может пойти домой!

По мнению врачей приехавших на семинар, сегодня остро не хватает живого общения с ведущими хирургами. И методики лазерного лечения в проктологии, о которых рассказывал Михаил Юрьевич будут успешно внедряться на местах.

Михаил Черепенин также консультирует всех жителей города у кого есть проблемы в области проктологии до 11 апреля.

Ждем вас по адресу: ул. Уалиханова, 200 «Б», остановка Котельная Тел: 60 68 57

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