16-летняя воспитанницу детской деревни «Атамекен» из Кызылорды обнаружена в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Об этом сообщили в управлении образования Кызылординской области. Напомним, воспитанница Детской деревни семейного типа «Атамекен» города Кызылорда Нугманова Дильда Мусабековна, 27.08.2004 г.р., 25 марта 2021 года около 02:00 часов вышла в неизвестном направлении и не вернулась. Ранее велись поиски трех воспитанниц Детской деревни семейного типа «Атамекен». Две пропавшие девочки, Рано и Любовь, были найдены вечером 27 марта в городе Алматы. Нугманову Дильду также обнаружили в Алматы.

«В поисках воспитанниц детской деревни было задействовано много людей, сотрудников полиции, волонтеров. Большой вклад внесли активисты Мая Жомарт и Анар Ізденге, благодарим представителей инициативной группы и всех неравнодушных граждан», — сообщили в управлении образования. По информации ведомства, самочувствие Дильды Нугмановой хорошее, рядом с ней находятся специалисты.