В ходе очередного мониторинга стражи порядка выявили факт проведения кокпар в Толебийском районе, где собралось более 100 человек.

Полицейские остановили мероприятие и провели разъяснительную беседу с присутствующими. В отношении организатора были собраны материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” и направлены в СЭС для принятия законного решения.

Стоит отметить, с начала текущего года в Толебийском районе выявлено пять фактов проведения кокпара с массовым скоплением людей.