Наказание за бытовое насилие ужесточат, а расследованием преступлений в отношении женщин и детей будут следователи женщины.

В МВД пытаются найти новый подход, который позволит избежать нетактичного и предвзятого отношения к потерпевшим.

«Ужесточена статья за бытовое насилие, а именно статья 110 уголовного кодекса республики Казахстан «Истязания». Она переведена из дел частного обвинения в частно-публичные. Тем самым обязанность по сбору доказательств вины семейного дебошира возложена на полицию, а не на потерпевших, как это было ранее», — рассказал Алексей МИЛЮК, председатель комитета административной полиции МВД РК.

Правоохранители отмечают всплеск рукоприкладства. В условиях карантина случаи домашнего насилия не только участились, но и стали более жестокими. Самоизоляция для многих оказалась фатальной. Как показывает практика, на скамье подсудимых мужья-тираны оказываются только тогда, когда жертва насилия получает сильные увечья или даже погибает. Стало больше в стране и преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

«На 4,8% увеличилось число преступных посягательств против половой неприкосновенности несовершеннолетних. При этом активная наступательная работа полиции на местах позволила выявить свыше трети всех зарегистрированных в 2020 году преступлений, которые были совершены в более поздние года. Еще в 20% случаях преступные посягательства сексуального характера выявлены полицией при сверке с органами здравоохранения по фактам ранней беременности несовершеннолетних. Как и прежде, большинство таких преступлений совершается в жилище, куда доступ полиции ограничен», — рассказал Милюк.

Пережитая из-за пандемии коронавируса самоизоляция может стать одной из причин, провоцирующих появление агрессии у школьников. Но пока большинство учеников занимались дистанционно, конфликтных ситуаций стало меньше. На учете в полиции состоят более 5 тысяч «трудных» подростков, на контроле правоохранителей — 7 тысяч неблагополучных семей.

«Ежегодно за невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей к административной ответственности привлекается более 5 тысяч родителей и свыше одной тысячи судами лишаются родительских прав», — рассказал специалист.

В МВД напомнили, что у полицейских есть рычаги давления на домашних дебоширов. Правоохранители могут выписать предписание, которое запретит тиранам приближаться к своим жертвам — до одного месяца. — пока те не научаться управлять гневом.