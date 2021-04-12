Полицейские Туркестанской области задержали преступную группу, подозреваемую в 12 кражах.

В Байдибекском районе стражи порядка задержали 5 подозреваемых, промышлявших кражами строительных материалов, скота и комбикорма у местных жителей. Свои противоправные действия злоумышленники совершали с октября прошлого года по настоящее время. Всего же они успели совершить 12 краж.

К примеру, в дежурную часть Байдибекского РОП с заявлением обратился местный житель о том, что неизвестные проникли на территорию его строительного магазина и похитили 500 катушек с пресс-нитью, стоимостью более 11 тысяч тенге каждая. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 6 миллионов тенге. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”. Полицейские сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям по задержанию воров.

Оперативники тщательно прочесали все близлежащие территории и опросили очевидцев. В результате проделанной работы, сотрудники полиции Байдибекского РОП задержали 5 местных жителей. У задержанных изъяли половину похищенных катушек с пресс-нитью. Остальное они успели реализовать, а деньги потратить на собственные нужды. В ходе расследования следствием установлена причастность подозреваемых к еще 11 фактам скотокрадства и краж. В одном случае, двое подозреваемых увели у сельчан скот, в другом – остальные трое своровали строительные материалы.

Всего же подозреваемые похитили 37 баранов, лошадь, 7 индюшек, 80 мешков комбикорма, электомотор стоимостью 200 тысяч тенге и 6 единиц различных строительных материалов. Полицейские изъяли у задержанных часть похищенного имущества и вернули законным владельцам.

В настоящее время по данным фактам проводится досудебное расследование по двум статьям УК РК: 188 “Кража” и 188-1 “Скотокрадство”. Четверо подозреваемых взяты под стражу, один находится под подпиской.