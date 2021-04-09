В настоящее время в городе Шымкент завершен ямочный ремонт дорог асфальтобетонной смесью.

Его провели по улице Казиева от пересечения с улицей Рыскулова до пересечения с улицей Утегенова, автомобильной дороге А-2 Хоргос-Алматы-Шымкент от моста через реку Бадам до микрорайона Казыгурт, Тамерлановскому шоссе от пересечения с улицей Алпысбаева до пересечения с улицей Аэропорта, а также на улицах Жолан батыра, Алпысбаева.

В дальнейшем работы по ямочному ремонту на всех улицах города будут проводиться по графику.

В первую очередь работы по ямочному ремонту начнутся с магистральных улиц с большим транспортным потоком, далее по внутриквартальным улицам.