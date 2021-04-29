Осужденные за убийство, разбой и наркоторговлю отказывались от выполнения законных требований при обыске.

В Туркестанской области шестеро осуждённых демонстративно нанесли себе телесные повреждения в виде незначительных порезов. Причиной послужило несогласие с проведением обыска и соблюдением внутреннего распорядка учреждения максимальной безопасности.

Обыск проводили сотрудники Национальной гвардии, службы собственной безопасности и представители прокуратуры и руководства областного ДУИС.

В результате обыска были обнаружены и изъяты запрещённые к использованию предметы.

«Ряд осужденных лиц, отбывающих наказания в строгих условиях содержания, выразил недовольство на требовали вернуть им изъятые запрещённые предметы, и в знак протеста умышленно нанесли себе телесные повреждения. Им незамедлительно оказана медицинская помощь сотрудниками колонии. Состояние здоровья удовлетворительное, в госпитализации не нуждаются», — прокомментировал начальник Департамента уголовно-исполнительной системы по Туркестанской области Абдранбаев Талгат.

Также начальник ДУИС отметил, что указанные осуждённые отбывают наказание за убийство, разбой и наркоторговлю. В учреждении характеризуются отрицательно, негативно настроены к законным действиям администрации учреждения и не желают встать на путь исправления.

Установлено, что инициатором инцидента выступил 28-летний осужденный, приговоренный к 10 годам лишения свободы по статье 297 ч.3 п.1,3 (Незаконное хранение, изготовление и сбыт наркотических средств) Уголовного кодекса РК.

Для выяснения обстоятельств на месте работает Следственно-оперативная группа. Данный факт зарегистрирован, проводится служебное расследование.

В настоящее время в учреждении максимальной безопасности ИЧ-167/9 содержится 485 осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.