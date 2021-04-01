С 18 по 29 марта в городе Нью-Дели (Индия) прошел рейтинговый Кубок мира по стендовой и пулевой стрельбе.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов-стрелков из 53 стран мира.

В соревнованиях казахстанские стрелки завоевали 6 медалей – 1 золото, 3 серебра, 2 бронзы. В их числе спортсменки из Шымкента, которые выступили с отличием.

В упражнении «SKEET» среди женщин серебряную медаль завоевала шымкентская спортсменка Кравченко Зоя. Также в командном зачете золотую медаль завоевали наши земляки Кравченко Зоя (г. Шымкент), Насырова Рината (г. Шымкент) и Панарина Ольга (г. Шымкент).

А, в упражнении «SKEET» в командном зачете среди мужчин казахстанские спортсмены Почивалов Давид (г. Шымкент), Ещенко Эдуард (г. Алматы) и Мухамедиев Александр (г. Шымкент) с 501 очком вошли в финал и завоевали бронзовую медаль.

Также в этом упражнении 1-ая смешанная сборная страны Панарина Ольга (г. Шымкент) и Ещенко Александр (г. Алматы) в командном зачете завоевали серебряную медаль.

В упражнении «TRAP» в командном зачете среди женщин Дмитриенко Мария (г. Шымкент), Сарсенкуль Рысбекова (г. Шымкент) и Айжан Досмагамбетова (Кызылординская область) с 308 очками вышли в финал и завоевали серебряную медаль.

В командном зачете среди мужчин Могилевский Андрей (Г. Нур-Султан), Коломоец Максим (Кызылординская область) и Хасянов Виктор (г. Шымкент) с 489 очками вошли в финал и завоевали бронзовую медаль.

В конце Кубка мира по медальным результатам сборная Казахстана заняла 6 — е место.