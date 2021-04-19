В Шымкенте достаточно жителей, которые недовольны соседями, которые держат скотину. Особенно число заявителей увеличивается весной и летом.

«Сколько голов скота может держать у себя в подворье житель Шымкента?» волнующий многих горожан вопрос мы задали руководителю управления сельского хозяйства и ветеринарии Аскару Каныбекову.

Оказывается, ограничении нет, но необходимо соблюдать правила содержания скота. Как отметил главный аграрий, кто держит скот у себя в подворье, у него должно быть достаточно места: для

одной козы необходимо 11,7 кв.м.

барана-11.6 кв.м.

коровы-30,1 кв.м, и для одной лошади по правилам содержания необходимо 38 кв.м.

Если у горожан есть претензий к соседям, которые держат скот. Они могут написать заявление в городской акимат. Его направят в соответствующее управление или инспекцию для проверки и принятия мер.