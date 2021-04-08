Видеозапись в редакцию телекомпании «Отырар-TV» прислал житель города.

Видео сделано несколько дней назад. На кадрах видно, как на реке образовались разноцветные масляные пятна, по воде плывут разводы, похожие на бензин или солярку. По словам очевидца, возле воды чувствовался запах именно солярки.

Кто слил непонятную жидкость в главную водную артерию города?

В Кошкарате обитают несколько видов рыб: плотва, карась и самая ценная – маринка или речная форель. Пострадала ли фауна, неизвестно.

Акимат Аль-Фарабийского района Шымкента мгновенно отреагировал на публикацию.

«6.04.2021 года, около 18: 30 поступило сообщение о том, что неизвестные сбросили химическое вещество в реку Кошкар ата. Проблему оперативно выявили сотрудники акимата. В ходе дознания выяснилось, что в ходе очистки канализационной системы дома 17 по ул. Шымкент, при помощи бензина(солярки), был сброс в реку. В целях привлечения к ответственности данного представителя сотрудниками управления экологии и местной полицейской службы был составлен протокол. На сегодняшний день, на выявленного гражданина идет мера привлечения к ответственности».