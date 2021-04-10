Аким Шымкента ознакомился с ходом работ на важных инфраструктурных объектах города.

На пересечении Байдибек би – Аргынбекова – Назарбекова – Астана ведутся работы по строительству трехуровневой развязки.

-Здесь хотел бы пояснить – город растет, в нем появляются новые микрорайоны. Соответственно, растет и количество автотранспорта. И такого рода объекты позволят существенно разгрузить дорожный трафик. Это объект из разряда тех, что делают на перспективу с учетом дальнейшего роста нашего мегаполиса, сообщил своим подписчикам в Инстаграм аким Шымкента.

До закрытия движения предстоит решить вопрос с переносом зеленых насаждений и инженерных коммуникаций. Кроме того, до декабря планируется проведение земляных работ и строительство подпорных стен по ул. Аргынбекова.

-Поручил перенести зеленые насаждения максимально аккуратно, чтобы не повредить корневую систему деревьев, так как их мы будем высаживать на новые места.

Строительство развязки на пересечении проспекта Кунаева и улицы Рыскулова ведется согласно графику. Тем не менее, необходимо решить вопрос со сносом некоторых объектов, чтобы можно было как можно скорее завершить строительство и открыть движение, пишет Мурат Айтенов.

И напоминает, что строительство «южной» объездной дороги позволит существенно разгрузить дорожный трафик на въезде в город со стороны Ташкента. А гости, путешествующие транзитом в Туркестан, смогут проехать по этой трассе не заезжая в город.

Строительство III этапа проспекта Кунаева ведется согласно графику. Важно ускорить работу по изъятию земельных участков.