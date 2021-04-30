Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!

Инициированный Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым этот замечательный праздник олицетворяет собой издревле почитаемые на нашей земле ценности дружбы и сплоченности, взаимного уважения и доверия.

За годы Независимости основополагающий принцип «единство в многообразии» превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в наше бесценное достояние. Солидарность, единство, патриотизм стали сердцевиной национального кода.

Наш народ един в своем стремлении построить справедливое, прогрессивное, процветающее государство.

Благодаря стабильности и согласию в обществе, взаимной поддержке и созидательному труду мы преодолеем все сложности и достигнем поставленных целей.

Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Пусть в каждом доме, в каждой семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания!