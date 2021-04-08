По итогам прошлого года количество зарегистрированных коррупционных правонарушений в отношении сотрудников местных исполнительных органов снизилось на 33,7%.

В соответствии с региональным Планом мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-2025 годы и борьбе с теневой экономикой идёт планомерная работа по предотвращению коррупции. Мероприятия в основном направлены на её искоренение и предотвращение. Об этом сообщили на очередном заседании комиссии по вопросам противодействия коррупции под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

В заседании участвовали советник Председателя Агентства по противодействию коррупции Жазира Жылкышиева, руководитель департамента Агентства по Туркестанской области Хаким Кушкалиев, глава Республиканского центра «Парасат жолы», писатель, общественный деятель Садибек Тугел, заместители акима области и руководители управлений.

На совещании озвучили меры, принимаемые областными управлениями по противодействию коррупции. Также было сказано и о мерах, реализуемых Агентством проектов, законодательных новшествах.

«Основная цель — разъяснение поправок в административное законодательство, вступивших в силу с 5 апреля. В соответствии с этими изменениями, если руководитель государственного органа не принимает меры по предупреждению коррупции, налагается штраф. Или если руководители государственного либо квазигосударственного органа принимают на работу граждан, ранее осужденных за коррупцию, то они также будут оштрафованы. Незаконное вмешательство в бизнес и вознаграждение со стороны физических или юридических лиц также подлежат штрафам. В целом существует несколько механизмов, связанных с предупреждением коррупции. Необходимо проводить анализ, мониторинг. Надо выдвигать предложения», — сказала Жазира Жылкышиева.

Отметим, в рамках проекта «Интерактивная карта открытого бюджета» в Туркестанском регионе 1352 государственных учреждения 100% разместили в открытом доступе свои бюджеты. По всем районам, городам и управлениям области проведено 280 внутренних анализов коррупционных рисков. Для реализации концепции «Слышащее государство» по принципу одного окна во всех 16 городах/районах области открыты сервисные акиматы. Полностью охвачены вопросы перехода на сервисный формат акиматами районов/городов области. В сервисных акиматах оказывают услуги в жилищной сфере, земельных отношениях, сельскохозяйственной технике, социальной и поддержке предпринимательства.

Кроме того, в соответствии с поручением акима области в городе, районах идёт соответствующая работа по вопросу открытия «сервисного акимата» в одном сельском округе с наибольшей численностью населения. Также для реализации концепции «Слышащее государство», оперативно и эффективно отвечающего на конструктивные вопросы граждан, в областном центре – в городе Туркестан открыли второй Фронт-офис, «Центр добропорядочности».

Вместе с тем, с целью создания платформы для прозрачности и доступности государственных услуг в Туркестанской области в здании «Дом управлений» создан «Открытый акимат». Более того, для формирования безбарьерной среды для населения и обеспечения прозрачности госуслуг в Туркестанской области 67 госучреждений работают в формате «Ореп space», и еще 84 госучреждения работают в формате фронт-офис.

Стоит отметить, проект дал значительный импульс цифровизации государственных услуг. Согласно международным стандартам, данный показатель должен быть не менее 90%. По области показатель цифровизации достиг 93%. Безусловно, это способствовало снижению уровня бытовой коррупции в этой сфере.

Умирзак Естаевич остановился на приоритетных направлениях в рамках поручения Главы государства по усилению борьбы с коррупцией. В соответствии с региональным Планом мероприятий и в целях профилактики коррупции была подчеркнута важность проводимой работы.

«Департамент уделяет особое внимание профилактике коррупции. В том числе, предварительной проверке нормативных документов. Есть общий результат. По всем показателям они лидирует в республике. Общий уровень коррупции по итогам 12 месяцев по сравнению с предыдущим годом снизился на 33,7%. Думаю, это хороший показатель, и необходимо продолжить работу. В первую очередь, это профилактика, превенция и разъяснительная работа. Думаю, нам нужно уделять этому больше внимания», — подчеркнул аким области.