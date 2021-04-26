В степях Туркестанской области зацвели миллионы краснокнижных тюльпанов.

Полюбоваться ярким зрелищем, которое бывает только раз в году, ежегодно приезжают не только казахстанцы, но и иностранцы. Правда у такой народной любви есть и обратная сторона. Не каждый может удержаться, чтобы не сорвать такую красоту. С этого года штраф за сорванные краснокнижные тюльпаны увеличили до 3000 МРП.

Эта «Красная горка» — единственное место в стране, где тюльпаны сохранились в огромном количестве. Живой ковёр раскинулся на десятки гектаров. Посмотреть на завораживающее весеннее цветение ежегодно приезжает много туристов.

Питэр Вис родом из Голландии. Здесь его интересует буквально каждый цветок. Мужчина признается, что у себя на родине, где огромное разнообразие тюльпанов, таких никогда не встречал.

«Я первый раз вижу такие дикие тюльпаны. Очень красивые. У нас в Голландии есть большие поля с тюльпанами, но они не такие. Если верить истории, нам их привезли из Турции», — говорит Питэр ВИС, турист.

В этом году из-за долгой прохладной погоды краснокнижных тюльпанов значительно меньше, чем обычно, говорят специалисты. Но окунуться в атмосферу цветущей весенней природы все-таки можно. Увы, народная любовь порой бывает плачевной не только для цветов.

Любителя бесплатных тюльпанов задержали в Байдибекском районе. Мужчина сорвал цветы, занесенные в Красную книгу. Шесть цветов теперь ему могут обойтись почти в 9 миллионов тенге.

«В красную книгу Казахстана занесены 34 вида тюльпанов, в том числе и наши тюльпаны Грейга. За срыв цветов предусмотрена строгая уголовная ответственность. Также предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 3000 МРП», — говорит Уласбек КЕМБАЕВ , директор Тюлькубасского филиала РГУ «Сайрам-Угамского государственного национального природного парка.

На полях, утопающих в цветах, полицейские теперь прогуливаются часто. И не только потому что тронуты такой красотой. Специалисты уверены: людям надо разъяснять, что эти цветы рвать нельзя. Тюльпаны Грейга даже в вазе с водой проживут чуть больше часа, а на месте сорванного цветка еще лет 10 новый не появится.

«У нас каждый раз здесь проводятся рейдовые мероприятия. Присматриваем. Здесь пост поставим, официальный в ближайшее время, чтобы смотреть за территорией», — говорит Сакен ЖУМАБЕКОВ, участковый инспектор.

Лет 10 назад тюльпанов на Красной горке было гораздо больше, говорят специалисты. Поля буквально «горели» красным цветом. Теперь уникальную степь будут усиленно охранять, особенно те две недели, когда идет пышное цветение.