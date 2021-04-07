Полицейские задержали подозреваемых в краже домашней птицы.

В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратилась местная жительница о том, что из ее дома неизвестные лица похитили домашних птиц. Со слов потерпевшей, воришки проникли в пустующий дом и украли 6 индюков и трех кур. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшей, составила около 120 тысяч тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РУП по статье 188 УК РК «кража».

Для раскрытия кражи чужого имущества сотрудники следственно-оперативной группы выехали на место преступления. Стражи порядка провели подворный обход, опросили очевидцев и соседей. В результате полицейские по подозрению в совершении кражи задержали молодого человека, местного жителя.

Следствием установлено, что подозреваемый вместе с другом несколько раз посещали дом потерпевшей, где у него возник злой умысел. Пользуясь отсутствием хозяев, воришка незаметно похищал домашних птиц. Друг подозреваемого оказался знакомым потерпевшей, которому она доверила смотреть за птицами. Похищенных птиц стражи порядка изъяли в доме подозреваемого и вернули законной владелице. Молодой человек находится под подпиской. Проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.