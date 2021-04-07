ДЭР по городу Алматы Агентства РК по финансовому мониторингу завершено досудебное расследование в отношении руководителей букмекерской конторы «Finbet».

Следствием установлено, что руководители букмекерской конторы «Finbet» наряду с букмекерской деятельностью промышляли незаконным игорным бизнесом на территории РК с извлечением дохода в особо крупном размере на сумму более 300 млн. тенге.

Ставки на азартные игры осуществлялись в 43 заведениях, расположенных в Алматы, Шымкенте, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Мангистауской и Павлодарской областях.

Приговором суда трое обвиняемых признаны виновными за организацию незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере, двум организаторам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно, а одному назначено наказание в виде штрафа на сумму 2,4 млн. тенге.