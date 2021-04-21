Родился новорождённый 26 января 2021 года на 26 неделе беременности вес при рождении 970 гр., рост 34 см. по шкале Апгар 3/5 баллов.

Состояние при рождении оценивалось, как крайне тяжелим, и ребёнок был переведён в отделение детской реанимации. Врачи в детской реанимации 60 дней боролись за жизнь малыша. Центр имеет хорошо оснащённую детскую реанимацию обеспечен всеми необходимыми лекарственными препаратами.

И самое главное, в детской реанимации работают опытные врачи, реаниматологи- неонатологи, профессионалы своего дела.

И в результате проведённого лечения малыша успешно переводят 28 марта в отделение выхаживания недоношенных.

Тут за ребёнка берётся команда неонатологов во главе Миркурбанова Миродил Мирполатовича, за плечами которого тысячи спасённых жизней.

Он с палатным врачом Шариповой Перизат Ирсимбетовной принимаются за дальнейший этап выхаживания.

И так вот пролетели эти 90 дней, где были и слёзы отчаяния, и горячие молитвы, и безграничная вера в наших дорогих врачей мамочки Айсулу.

Но и одна Айсулу не смогла бы справиться с этими трудностями.

Дома ей обеспечивали надёжный тыл её свекровь, которая все эти дни смотрела за своими тремя внуками 6,4, 2-х лет, которым она все эти 90 дней заменяла мать.

Айсулу помогла и любовь мужа, который очень ждал своего сыночка.

Вот так вот крепкой дружной семьёй они справились со всеми трудностями, которые выпали на их плечи. Ну а мы, проводили их домой, ставших нам, такими дорогими, эту замечательную семью, достойных восхищения и уважения!!!