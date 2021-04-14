В Шымкенте стартовал проект «ОТКРЫТАЯ БУХГАЛТЕРИЯ».

Об этом доложила руководитель управления образования.

В целях недопущения коррупции в сфере образования города Шымкент и избавления от бумажной волокиты 32 вида государственных услуг автоматизированы на 100%. Образовательные учреждения полностью обеспечены контакт-центрами доверия и кабинетами «OPEN ЅРАСЕ». Кабинеты директоров школ были переоборудованы в классы, и теперь их кабинеты находятся на первом этаже.

В результате жалобы снизились на 75%, бумажная волокита — на 100%.

Кроме того, в целях формирования прозрачности бюджета в качестве пилотного проекта по переходу на систему «Открытая бухгалтерия» начата работа в 7 подведомственных управлению учреждениях (3 школы, 4 детских сада). В результате путем анализа фактических остатков появится возможность эффективного планирования затрат, эффективного распределения бюджетных средств, повышения эффективности системы внутреннего контроля, открытого учета от консолидированной отчетности до первичного документа.

Аким города поручил запустить пилотный проект во всех организациях образования.

Пресс-служба акимата города Шымкент