Руководитель предприятия признан виновным в осуществлении незаконного предпринимательства с ограничением свободы на 1 год.

Незаконная деятельность выявлена при задержании автомобиля с 70 литрами спиртосодержащей жидкости, закупленной в промышленной зоне одного из предприятий г.Шымкент.

В ходе осмотра территории обнаружено и изъято еще 25 тонн суррогатного алкоголя, который оценивается экспертами в 35 млн. тенге.

Приговором суда г.Шымкент руководитель предприятия признан виновным в осуществлении незаконного предпринимательства с ограничением свободы на 1 год.

Изъятые вещественные доказательства обращены в доход государства.