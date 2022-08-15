Водку известных марок подделывали в Шымкенте и Туркестанской области

Смертельно опасный суррогат разливали в Туркестанской области и Шымкенте. Алкоголь злоумышленники подделывали в трех цехах, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в агенстве по финмониторингу. Бутылки, на первый взгляд ничем не отличались от настоящих: фирменная упаковка, этикетки, акцизные марки. К продаже дельцы успели подготовить около 7 тысяч бутылок контрафакта. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК:

«В ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа граждан в складских помещениях, расположенных на территории Туркестанской области и Шымкента, организовали подпольные цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через торговые точки на территорий Туркестанской области.В ходе обыска цехов установлены и изъяты 5,5 тыс. шт. учетно-контрольных марок, более 5-ти тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тыс.бутылок водки, этикетки в количестве более 24 тыс. шт. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит».