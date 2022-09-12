12 тысяч бутылок контрафактной водки уничтожили в Шымкенте

В Шымкенте под пресс пустили 12 тысяч бутылок контрафактной водки, передает OTYRAR.

Их изготовлением занимались двое мужчин, которые открыли в мегаполисе цех, закупились спиртом, печатали этикетки и производили алкоголь. Одного из них оштрафовали, другому дали год лишения свободы. Изъятое спиртное полностью уничтожили.

Больше 12 тысяч бутылок якобы «элитных» марок алкоголя грузят в спецтехнику и утилизируют. Хозяева «палёного» товара могли бы заработать на нём миллионы тенге. Но подпольный цех обнаружили сотрудники шымкентского департамента экономических расследований. Два злоумышленника подделывали алкогольную продукцию известных отечественных марок.

«В соответствии с постановлением административного суда гражданин Азамат Н. незаконно, без разрешения управления государственных доходов, без лицензии, занимался производством и реализацией алкогольной продукции», — рассказал Мейрам Муктаров, руководитель отдела департамента юстиции г.Шымкента.

Одного из задержанных оштрафовали на 150 тысяч тенге. Второго нарушителя, занимающегося изготовлением и реализацией контрафактного алкоголя, осудили на год. В изготовлении горячительных напитков он был не новичок. До открытия подпольного цеха, осужденный занимался легальным производством алкоголя.

«Второй гражданин арендовал дом в Каратауском районе и занимался изготовлением поддельного алкоголя», — говорит Мейрам Муктаров, руководитель отдела департамента юстиции г.Шымкента.

Контрафактную водку реализовывали не в Шымкенте, а в Туркестанской и других областях страны. По словам представителей департамента юстиции, суррогат полностью уничтожили.

«В этом году было установлено 9 таких цехов. Лица разные, между собой они не взаимосвязаны«, — говорит Адиль Мугалов, заместитель второго следственного управления департамента экономических расследований г.Шымкента.

Специалисты продолжают работу по выявлению подпольных цехов. Организаторов в первый раз штрафуют, при повторном совершении правонарушения поддельщиков ждет тюремный срок.