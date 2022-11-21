Водку известной марки подделывали в Шымкенте

Смертельно опасный суррогат разливали в Шымкенте. Местный житель в кустарных условиях подделывал известную водку.

Об этом сообщили в департаменте экономических расследований. Фейковый алкоголь мужчина разливал в оригинальные бутылки с наклейками и маркировал поддельными акцизами. Налажены были и точки сбыта. К продаже предприимчивый бизнесмен подготовил 500 бутылок контрафакта. Дело направили в суд, владелец цеха признан виновным и осужден на год. А также приговорен к 100 часам принудительного труда в общественных местах.

«При осмотре места происшествия обнаружено и изъято 500 бутылок водки марки «Родная Степь», 450 литров спирта, 225 литров спиртосодержащей смеси, 1 рулон поддельных учетно-контрольных марок, 1 коробка с крышками, 1 рулон специальных кленок для упаковки, 1 рулона этикетных наклеек и 240 штук пустых бутылок. Уголовное дело по ст.233 ч.2 (Нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, подделка и использование средств идентификации и (или) учетно-контрольных марок) Уголовного Кодекса Республики Казахстан окончено и направлено в суд»,— сообщили в пресс-службе ДЭР Шымкента.

В прошлом году в Шымкенте сотрудники агентства по финмониторингу выявили 12 злоумышленников, которые изготавливали сурогатный алкоголь. Чаще всего они подделывали водку, коньяк и брэнди. Вся изъятая алкогольная продукция пошла под «пресс».