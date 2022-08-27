Подпольный цех по изготовлению алкоголя выявили в Шымкенте

Изъято более 5 582 бутылок суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

Департаментом экономических расследований по городу Шымкент проводится досудебное расследование по факту незаконного оборота алкогольной продукции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий пресечена деятельность подпольного цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с поддельными учетно-контрольными марками.

В ходе осмотра места происшествия обнаружены и изъяты контрафактные алкогольные продукции следующих марок:

«Родная степь» 0,5 л – 3200 штук,

«Qulan» 0,5 л. – 1584 штук,

«Русская на бруньках» 1 л. – 798 шт. с поддельными учетно-контрольными марками.

Изъяты в общем количестве 5 582 бутылок, а также 1 200 литров спиртосодержащей смеси, аппарат для изготовления алкогольной продукции, 3 рулона поддельных учетно-контрольных марок, 3 коробки с крышками, 2 насоса, 2 рулона этикетных наклеек и 141 мешков пустых бутылок.

В настоящее время проводится досудебное расследование.