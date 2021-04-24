Сотрудники полиции задержали жителя Шымкента, который расхаживал по городу с оружием в руках.

16 апреля около пяти часов дня сотрудники полка патрульной полиции, во время патрулирования, увидели, что мужчина сидит на остановке и держит в руках предмет, похожий на оружие.

Подойдя ближе, стражи порядка подтвердили свою догадку.

Мужчину задержали и доставили полицию.

По данному факту проводится проверка, правоохранителям предстоит выяснить откуда у мужчины оружие, зарегистрировано ли оно и куда он вёз пистолет.