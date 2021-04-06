Акимат города Шымкента планирует оснащение автобусов города голосовым оповещением остановок.

В связи с этим, в целях определения самого красивого голоса, с 7 по 14 апреля 2021 года пройдёт конкурс «Самый лучший голос».

Голос победителя конкурса будет звучать в городских автобусах.

Для участие в конкурсе необходимо направить голосовое сообщение по тексту указанному ниже на Whats app номер +7 (701) 828 70 00.

— остановка Центральный парк

-следующая остановка Филармония.

-в случаях обнаружения подозрительных предметов, сообщайте водителю.