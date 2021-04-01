В Шымкенте тренер Лола Адильбекова, которая всем сердцем любит свое дело и воспитывает будущих победителей, открыла школу художественной гимнастики.

«Художественная гимнастика — самый красивый вид спорта. Наверное и поэтому в последнее время растет спрос на этот вид спорта. Несмотря на то, что гимнастика — красивый вид спорта, она требует ежедневного изнурительного труда. Хочу сделать чемпионом каждого ребенка», — говорит тренер Лола Адильбекова.

Сейчас школьные гимнастки учатся держать равновесие, сгибаться, выполнять сложные элементы.

Один из специалистов вдохновляющий спортсменов на победы — это тренер. На сегодняшний день опытный спортсмен становится квалифицированным тренером и готовит национальную сборную по нескольким видам спорта. Как правило, ответственный и грамотный специалист не остается в стороне, они хотят научить тому, что знают и научиться тому, что не знают.

Первый тренер известной чемпионки Розы Абитовой. Кроме того, в данной школе учатся такие будущие чемпионы, как Эльжан Таниева, Баян Койбакар.

Стоит отметить, тренер подготовил самую юную тройку в истории художественной гимнастики, которая вернулась с Азиатских игр в Индонезии с Гран-при.

Школа гимнастики расположена по адресу: город Шымкент, улица Рыскулбекова, 27/2.

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