Для ликвидации автомобильных пробок пробок на дорогах Шымкента планируется построить четыре транспортные развязки.

На сегодняшний день ведется строительство двух транспортных развязок: на пересечении улиц Рыскулова и проспекта Кунаева, а также на пересечении проспектов Байдибек би-Аргынбекова-Назарбекова-Н.Назарбаева. Общая стоимость данных проектов составляет 28,7 млрд тенге.

В этом году, после завершения строительства развязки на пересечении улицы Рыскулова и проспекта Кунаева, интенсивность движения увеличится с 15000 транспортных средств в сутки до 45000 транспортных средств в сутки.

А, по транспортной развязке на пересечении проспектов Байдибек би-Тулеметова и двух развязок на пересечении улиц Жибек жолы и Сайрамской на сегодняшний день разрабатывается проектно-сметная документация.