Еще один масштабный проект, реализованный в Шымкенте, — проект «1000 торговых мест».

Он стартовал в мае текущего года. Согласно проекту, предпринимателям на конкурсной основе будут предоставлены земельные участки в городе для установки бутиков или киосков для торговли и обслуживания

На сегодняшний день комиссия решила выделить земельные участки 38 предпринимателям. В целом масштаб проекта «1000 торговых мест» можно сравнить с индустриальным проектом. Например, если предпринимателям будет предоставлено 1000 торговых точек, можно сказать, что в город будет привлечено не менее 3 млрд тенге инвестиций и будет создано не менее 2000 постоянных рабочих мест.

Земельные участки будут предоставлены предпринимателям на выгодных условиях. В частности, предприниматель платит 21 141 тенге за квадратный метр в год. Размер торговых точек составляет в пределах 6-40 квадратных метров, т.е. средняя стоимость торговых точек составляет 400-500 тысяч тенге в год (35-40 тысяч тенге в месяц). Срок использования земельного участка — 10 лет. Основным условием для предпринимателя является то, что объект должен быть построен из легкой конструкции, а вид бизнеса должен соответствовать бизнес-плану.

Земельные участки для конкурса будут регулярно публиковаться на официальном сайте «Социально-предпринимательской корпорации «Shymkent» (www.openspk.kz) (примерно раз в месяц). Для подачи заявки предприниматели могут обратиться в фронт-офис «Правительства для предпринимателей и инвесторов «Shymkent Invest».