В Шымкенте задержаны очередные курьеры-распространители наркотических средств.

2 апреля 2021 года сотрудники Управления по противодействию наркопреступности Департамента полиции города Шымкент задержали четырех курьеров-закладчиков. Они занимались распространением синтетических наркотических веществ.

Среди задержанных: взрослая женщина, мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и семейная пара, состоящая в гражданском браке.

Все они выполняли поручения, связанные с противоправными действиями из чата, созданного в одной из социальных сетей. Они закладывали синтетические наркотические вещества в определенных местах на территории города. За каждую оказанную услугу курьеры получали определенную сумму денежных средств через электронные платежные системы.

В ходе проверки были выявлены и изъяты заранее подготовленные расфасованные наркотические вещества в общей сложности 69 штук. Большинство из них были спрятаны в тайниках. В настоящее время проверяется причастность указанных граждан к другим аналогичным преступлениям.