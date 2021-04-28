В УП города Туркестан с заявлением по факту мошенничества обратился житель областного центра, передает Polisia.kz.

По словам потерпевшего, малознакомая женщина, войдя в доверие, обещала ему оформить инвалидность. За “услугу” она попросила 30 тысяч тенге. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка в течение суток задержали подозреваемого. Ею оказалась безработная жительница города Туркестан, ранее судимая за аналогичное преступление. Сейчас находится под подпиской. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество“. Ведется досудебное расследование.