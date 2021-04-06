В духовной столице страны зацвела сакура, об этом сообщает корреспондент Otyrar.kz

В Туркестане посажено больше сотни саженцев сакуры, они растут в разных частях города, но в основном у мавзолея Ходжа Ахмета Яссави.

«Я как увидела, что цветет сакура, не поняла, потом присмотрелась, оказывается это прекрасное дерево. Ну смотрите, сейчас эта пандемия, столько проблем и тут такая красота, может это предвестник всего благого? Будем в это верить», — рассказала Дарина Маманова из Туркестана.

Как пояснили в акимате, в Туркестане цветет несколько видов этого дерева, уже в ближайшее время наступит пора его обильного цветения.

Напомним, ранее в Туркестане в качестве эксперимента посадили настоящую пальму, многие были уверены что пальма не примется. Однако, спустя несколько месяцев многолетнее дерево ожило.