В Туркестанской области за 4 месяца текущего года зарегистрировано 93 обращения, по результатам проверок 8 должностных и юридических лиц привлечены к административной ответственности.

За нарушение законодательства об образовании выдано предписаний 12 должностным лицам.

Также приостановлена лицензия двух школ и наложен штраф в размере 115 месячных расчётных показателей.

Об этом на брифинге в региональном центре коммуникаций сообщил руководитель областного департамента по обеспечению качества в сфере образования Бахытжан Мухамеджанов.

«В ходе выполнения мероприятий государственного контроля согласно плану, в 1 полугодии 2021 года был проведён профилактический контроль, по результатам которого в 30 организациях выявлены недостатки и даны предписания. Кроме того, департаментом приняты меры к 2 должностным лицам за нарушение требований Закона РК «О статусе педагога». Также в соответствии с законодательством вынесено постановление о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее участие детей в занятиях в школах и наложен штраф в размере 29 170 тенге»,-сказал Бакытжан Калжанович.

Департаментом выявлены данные о том, что в школах области не созданы Советы по педагогической этике, состав педагогов-исследователей, педагогов-мастеров составляет менее 35%.