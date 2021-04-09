Из них 9 612 уже приняли 2-й компонент вакцины.

Об этом сегодня на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщила заместитель руководителя Управления общественного здоровья Алтын Мейрамбаевна.

Она отметила, что одним из надежных способов борьбы с эпидемией COVID-19 является вакцинация.

«На сегодняшний день в регион поставлено 23 400 доз прививок. Ожидается, что до конца апреля будет получено 83 100 доз. В Туркестанской области в связи с увеличением числа граждан, желающих принять прививки, разрабатываются предложения по дополнительной вакцинации», – сказала заместитель главного врача области.

Она также отметила, что среди привитых в регионе не зафиксировано никаких негативных последствий и осложнений. Отмечается, что человек, получивший вакцину, будет легче переносить болезнь уже в день заражения.

В свою очередь главный санитарный врач области Нурбек Нышанов отметил, что Туркестанская область находится в зеленой зоне. Но предупредил, что необходимо строго соблюдать карантинные требования.

Отметим, что на 7 апреля в области зарегистрировано 19 больных с «COVID-19» и 16 человек с пневмонией.