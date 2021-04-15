В связи с ростом заболеваемости covid-19 и вирусной пневмонией на территории Туркестанской области, а также в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции среди населения, принято постановление № 8.

Согласно постановлению, запрещены спортивные мероприятия с участием до 20% зрителей, деятельность бильярдных, боулинг, компьютерных клубов, детских игровых площадок в развлекательных центрах, работа аттракционов.

Время обслуживания предприятий общественного питания в рабочие и выходные дни с 09.00 до 22.00 с заполняемостью до 50%, разрешено не более 50 мест (без коллективных мероприятий).

Ранее 30% офисных работников государственных органов, в целом всех государственных учреждений работали удаленно, согласно этому постановлению, 50% работают удаленно.

Заполняемость в театрах до 50% зрителей, а теперь до 20%.

Ранее разрешенные пятничные молитвы и молитвы тарауих, а также поминальные, ауызашар и семейные мероприятия теперь запрещены.

Полный текст Постановления:

Главный государственный санитарный врач Туркестанской области Нурбек Нышанов постановил:

Продлить карантин и ограничительные мероприятия на территории Туркестанской области до стабилизации эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции. Акимам районов и городов Туркестанской области, государственным органам, правоохранительным и специальным органам:

1) запретить проведение массовых мероприятий (праздничных, спортивных, развлекательных культурно-массовых мероприятий, форумов, конференций, выставок и т.д.);

2) запретить деятельность развлекательных учреждений (бильярд, боулинг, ночные клубы, компьтерные клубы, караоке, батутов и другие), букмекерских контор;

3) запретить деятельность детские развлекательные центры (игравые площадки, аттракционы в закрытых помещениях);

4) запретить деятельность городских, общественных пляжей, аквапарков;

5) обеспечить дистанционное обучение организаций образования, в том числе дистанционное проведение всех видов оценки знаний;

6) сохранение карантина и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов интернатного типа;

7) разрешить посещения парков, площадей и скверов, набережных и иных мест отдыха населения без развлекательных объектов группами не более 3 человек или членов одной семьи с соблюдением социальной дистанции;

8) ограничить лицам старше 65 лет выход на улицу без крайней необходимости;

9) запретить проведение зрелищных, массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий связанных с массовым скоплением людей по месту жительства (дни рождения, юбилеи, проводы, кудалык, той, беташар, ауыз ашар, поминок и другое);

10) при проведении погребальных мероприятий допускается скопление до 30 человек (членов семьи) с соблюдением дистанции не менее 2 метра;

11) соблюдение режима ношения маски и социальной дистанции не менее 1,5-2 м. на территории области. Жители и гости области обязаны постоянно носить маску, особенно в общественном транспорте, в общественных местах (помещениях, предприятиях, учреждениях, рынках, объектах торговли и т.д.), в общественных местах на открытом воздухе.

Акимам районов и городов Туркестанской области, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области, начальнику Департамента полиции Туркестанской области, руководителю Управления общественного здоровья Туркестанской области, руководителям государственных органов, организации и предприятии, юридическим лицам, субъектам предпринимательства разрешить деятельность следующих объектов с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и усилением дезинфекционного режима:

1) деятельность АО «Казпочта» с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, в штатном режиме;

2) организация работы ЦОН-ов (в том числ спец.ЦОНы) с 09:00 до 18:00 часов в будние дни, с пристановлением деятельности в выходные и праздничные дни, согласно трудовому закондателству Республики Казахстан;

3) деятельность субъектов финансового рынка с ограничениями по времени и численности в соответствии с актом Национального банка Республики Казахстан и Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом;

4) деятельность продовольственных и непродовольственных открытых рынков ограничить в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 19.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни с 09.00 до 17.00 часов, заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя;

5) деятельность продовольственных и непродовольственных крытых рынков ограничить в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 19.00 часов, в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни с 09.00 до 17.00 часов, заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя;

6) деятельность торговых развлекательных центров, торговых домов, торговых сетей ограничить в будние и выходные дни с 09.00 до 21.00 часов (заполняемостью не более 30%, 4 кв.м на 1 посетителя);

7) деятельность продовольственных гипермаркетов, супермаркетов, минимаркетов, магазинов у дома с 09.00 до 23.00 часов;

8) деятельность объектов общественного питания с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом, на открытом воздухе и в помещении с установлением в зале заполняемости до 50%, но не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м. от крайних соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние и выходные дни с 09.00 до 22.00 часов, за исключением объектов общественного питания, работающих в режиме доставки и на вынос;

9) деятельность объектов общественного питания расположенных в торгово-развлекательных центрах (в отдельных помещениях), при заполняемости не более 50 посадочных мест, без проведения коллективных мероприятий, с соблюдением социальной дистанции не менее 2 м. от крайних соседних столов и рассадки за одним столом не более 4-6 человек, в будние дни и выходные дни с 09.00 до 18.00 часов;

10) деятельность с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом объектов в сфере торговли, в том числе, киоски по реализации выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, напитков с 09.00 часов до 23.00 часов;

11) деятельность строительных магазинов, магазинов по реализации дачного инвентаря, оптики, цветочных магазинов, зоомагазинов с 09.00 до 21.00 часов;

12) деятельность салонов красоты, парикмахерских, СПА-центров, объекты оказывающие косметологические услуги (4 кв.м на 1-го посетителя, по предварительной записи, завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал записи,) с 09.00 до 21.00 часов;

13) деятельность бань и саун (заполняемость не более 50%, 4 кв.м на 1 посетителя) с 10.00 до 21.00 часов;

14) деятельность детских дошкольных учреждений, без проведения мероприятий с объединением групп, без допуска родителей и сопровождающих лиц;

15) деятельность детских кабинетов/центров коррекции, детских и взрослых образовательных центров, при заполняемости группы – не более 5 чел., по предварительной записи (завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал) в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни;

16) деятельность медицинских центров (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

17) деятельность государственных органов (организаций, предприятий), органов квазигосударственного сектора, национальных кампаний, иных организаций, а также субъектов предпринимательства с соблюдением социальной дистанции и усиленного санитарно-дезинфекционного режима. При этом не менее 50% офисных сотрудников остаются на дистанционной форме работы;

18) деятельность аттракционов на открытом воздухе (дистанция, маски, регулирование потока) в будние дни (понедельник-пятница) с 10.00 до 20.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни;

19) деятельность объектов по оказанию услуг населению (объекты оказывающие типографические услуги, швейные мастерские, обувные мастерские, объекты по ремонту бытовой техники, обуви и одежды, химчистки, прачечные, ремонт телефонов, компъютеров, часов) в обычном режиме;

20) деятельность бизнес-центров (услуги адвоката, нотариуса, бухгалтера и консалтинга, агентства по недвижимости, рекламные агентства, судебные исполнители и др.) с установлением графика работы в будние дни (понедельник-пятница) с 09.00 до 18.00 часов, с приостановлением деятельности в выходные (суббота-воскресенье) и праздничные дни;

21) деятельность строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом, строительных работ на открытом воздухе, сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима;

22) деятельность с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом станций технического обслуживания, автомоек, шиномонтажных, магазинов автозапчастей, автомоек «самообслуживания» в обычном режиме;

23) деятельность объектов туризма и организаций в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, санаторий, отели, дома отдыха, туристические базы и др.) при заполняемости не более 80% от проектной мощности, за исключением объектов, имеющих подряд на размещение отдельных групп (вахтовые работники, медработники, спортсмены) и оказанию услуг (питание, стирка, глажка и другое, для проживающих на объектах);

24) деятельность объектов культуры (индивидуальные, групповые репетиции до 30 человек), библиотек, музеев;

25) деятельность театров (заполняемость до 20%, но не более 100 человек, с регистрацией на портале InfoKazakhstan.kz, соблюдение масочного режима, социальной дистанции, шахматная рассадка);

26) запретить религиозных объектах (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.), коллективных мероприятий (жума намаз, тарауих намаз и т.д);

27) междугородные внутриобластные, межрайонные пассажирские перевозки (автобус, микроавтобус);

28) деятельность бассейнов в индивидуальном формате (из расчета 5 кв.м. зеркала воды на 1 посетителя, по предварительной записи, завести журнал записи, пронумеровать и прошнуровать журнал записи) с 10.00 до 22.00 часов;

29) индивидуальные и групповые тренировки на открытом воздухе (не более 5 чел.);

30) спортивные тренировки для Национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, не менее 5 кв.м. на одного человека, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);

31) деятельность фитнес-центров и спортивно-оздоровительных центров (заполняемость не более 30%, не менее 5 кв.м. на одного человека, по предварительной записи, завести журнал заказов, пронумеровать и прошнуровать журнал записи, обеззараживание помещении бактерицидными лампами) с 10.00 до 22.00 часов;

32) деятельность тренажерных залов (заполняемость не более 30%, не менее 5 кв.м. над одного человека, по предварительной записи, завести журнал записи, пронумеровать и прошнуровать журнал записи) с 10.00 до 22.00 часов;

33) деятельность спорткомплексов (заполняемость не более 30%, не менее 5 кв.м. над одного человека, по предварительной записи, завести журнал записи, пронумеровать и прошнуровать журнал записи) с 10.00 до 22.00 часов;

34) деятельность особо охраняемых природных территорий: государственные национальные природные парки, заповедники, резерваты и прочие (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2-х метров, в масках);

35) разрешение в IV четверти 2020-2021 учебного года (с 1 апреля 2021 года):

— комбинированного обучения школьников всех классов (не более 25 учащихсяв классе, масочный режим персонала, термометрия, усиленный санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, не допущение пребывания родителей, сопровождающих лиц);

— обучение в тардиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 человек, с численностью детей в классах не более 15 человек (масочный режим персонала, термометрия, усиленный санитарно-дезинфекционный режим, исключения проведения мероприятий, не допущение пребывания родителей, сопровождающих лиц);

36) проведения совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма работы;

37) деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей (в соответствии требованиям главы 10 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требований к объектам образования» утв. приказом МЗ РК от 16 августа 2017 года № 611);

38) деятельность автомобильных рынков (1 день в неделю — в среду, с усилением санитарно-дезинфекционного режима);

39) деятельность РГКП «Республиканский учебно-оздоровительный центр «Балдаурен» с учетом эпидемиологической ситуации в регионе»;

40) деятельность кинотеатров, с заполняемостью не более 30%, с усилением санитарно-дезинфекционного режима, соблюдением социальной дистанции и масочного режима;

41) деятельность скотных рынков, заполняемостью не более 30%, с усилением санитарно-дезинфекционного режима, 1 день в неделю — в среду;

42) деятельность автозаправочных, газозаправочных станций, магазинов при АЗС, аптек с усиленным санитарно-дезинфекционным режимом.

43) с 3 четверти разрешить работу школьных столовых для дежурных классов (не более 30% заполняемости зала ), с усилением санитарно-дезинфекционного режима;

44) разрешение со второго семестра штатного обучения для cтудентов I курсов колледжей и вузов.

Руководителям государственных органов, организаций, предприятий, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Туркестанской области независимо от форм собственности:

1) строго соблюдать требования по ношению масок, перчаток (при обслуживании населения) и использованию антисептиков. Объектам, оказывающим услуги населению, дополнительно обеспечить сотрудников одноразовыми перчатками со своевременной заменой и приборами для измерения температуры;

2) обеспечить усиленный санитарно-дезинфекционный режим (установки санитайзеров с антисептиками для обработки рук, дезковриков, обработка поверхностей не реже двух раз в день, влажная уборка с применением дезинфицирующих средств, проветривание) на всех объектах осуществляющих деятельность.

3) обеспечить строгий контроль за соблюдением требований санитарно-карантинных и ограничительных мер персоналом и посетителями;

4) обеспечить на всех объектах, в том числе в общественном транспорте, в такси проведение санитарно-профилактических, санитарно-противоэпидемических и дезинфекционных мероприятии.

5. Акимам районов и городов Туркестанской области, руководителю Управления пассажирского автотранспорта и автомобильных дорог по Туркестанской области, руководителю Управления энергетики и коммунального хозяйства Туркестанской области, руководителю Управления общественного здоровья Туркестанской области, субъектам здравоохранения и субъектам предпринимательства независимо от форм собственности:

1) работа городского общественного транспорта с 06:00 часов до 23:00 часов. Контролировать обязательное ношение масок и заполняемость по количеству посадочных мест;

2) увеличить количество общественного транспорта (автобусы, микроавтобусы) на линиях в час пик, установить равномерный график движения, в целях исключения скопления людей на остановках и в общественном транспорте;

3) обеспечить обработку общественного транспорта дезинфицирующими средствами на конечной остановке, открытие всех дверей, заполняемость по числу посадочных мест, установка в доступных для пассажиров местах санитайзеров с кожным антисептиком, с обязательным соблюдением социальной дистанции и ношением масок пассажирами и водителями.

4) обеспечить охват территории Туркестанской области (парки, скверы, детские игровые площадки, подъезды и лестничные площадки многоквартирных жилых домов) обработкой с применением дезинфицирующих средств, в том числе автобусные остановки, места скопления людей и общественный транспорт, обработку проводить ежедневно до окончания карантина;

5) на территории Туркестанской области, в микрорайонах, жилых массивах, на территории многоэтажных домов и организаций обеспечить планово-регулярную очистку территории, своевременный вывоз мусора, чистку, мытье и дезинфекцию контейнеров для мусора, содержание в чистоте площадок для мусорных контейнеров;

6) обеспечить ежедневное проведение обработки с применением дезинфицирующих средств на территории инфекционных и провизорных стационаров.

6. Акимам районов и городов Туркестанской области, начальнику Департамента Полиции Туркестанской области, руководителю Управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Туркестанской области, руководителям районных и городских управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области, субъектам предпринимательства и физическим лицам, обеспечить:

1) возобновление деятельности объектов на основании Акта соответствия санитарным нормам, выдаваемом в электронном формате с сайта InfoKazakhstan.kz.

2) размещение на видном месте при входе на объект Акта соответствия санитарным нормам, для возможности общественного мониторинга;

3) информирование населения, физических и юридических лиц о работе сайта InfoKazakhstan.kz для ознакомления с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

4) использование сайта InfoKazakhstan.kz для размещения жалоб и фактов нарушения режима карантина, в целях своевременного принятия мер предпринимателями для устранения нарушений;

5) размещение на сайте InfoKazakhstan.kz, списка инспекторов, аудиторских организаций, осуществляющих проверку субъектов предпринимательства на соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, предъявляемых к работе объектов на период введения ограничительных мероприятий, в том числе карантина;

6) внесение субъектом предпринимательства в паспорт объекта на сайте InfoKazakhstan.kz сведений о планируемой заполняемости посещений посетителями;

7) после запуска работы электронного портала «InfoKazakhstan», при соответствии объектов установленными требованиям, электронную выдачу Акта на возобновление деятельности объектов бизнеса;

8) проведение информационно-разъяснительной работы с объектами, возобновившими свою деятельность по соблюдению санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

7. Акимам районов и городов Туркестанской области, начальнику Департамента Полиции Туркестанской области, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области:

1) обеспечить мониторингом объекты, возобновившие свою работу и объекты деятельность которых не ограничивалась, на соблюдение санитарно-дезинфекционных мероприятий и санитарно-эпидемиологических требований, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекций;

2) при выявлении нарушений, неисполнения ограничительных мероприятий и других требований, установленных на период карантина, принимать соответствующие административные меры, в том числе меры по приостановлению деятельности объекта в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан;

3) проводить информационно-разъяснительные работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения;

Проектный офис «Түркістан-адалдық алаңы» при управлении Агентства РК по противодействию коррупции (антикоррупционная служба) Туркестанской области, руководителю Департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по Туркестанской области, начальнику Департамента Полиции Туркестанской области, руководителю Департамента по защите и развитию конкуренции МНЭ РК, руководителю Палаты предпринимателей Туркестанской области:

1) Создать мониторинговую группу по обеспеченности лекарственными средствами и предельной цены по Туркестанской области.

2) Провести мониторинг обеспеченности лекарственными средствами и предельной цены по Туркестанской области.

9. Руководителю Управления общественного здоровья Туркестанской области, руководителю Филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по Туркестанской области:

1) обеспечить организацию тестирования методом ПЦР в рамках надзора за COVID-19 и оповещение о случаях с положительным результатом лабораторного обследования ПЦР;

2) обеспечить неснижаемый запас тест-систем, диагностикумов, расходных материалов для забора образцов и проведения лабораторных исследований на COVID-19;

3) лаборатория проводящая тестирование подлежащего контингента при выявлении положительного результата у тестируемых лиц в течение 2-х часов оповещает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области по телефону с фиксированием в журнале времени передачи, ФИО и должности принявшего. В последующем выдается копия протокола о положительном результате в течение 3 часов;

4) обеспечить интеграцию медицинских информационных систем с лабораторной информационной системой РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы».

1 Государственным органам и субъектам предпринимательства:

1) Объекты должны осуществлять свою деятельность в соответствии с алгоритмами деятельности утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №67 «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан».

Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.