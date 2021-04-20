Для стабилизации эпидемиологической ситуации Главным государственным санитарным врачом Туркестанского области было введено несколько требований в отношении общественного транспорта.

Водителю необходимо своевременно (каждые 2 часа) менять перчатки, медицинские маски при управлении транспортным средством. Салон на конечных остановках должен быть проветрен, окна, дверные ручки, перила, сиденья протёрты дезинфицирующими салфетками.

Также необходимо обеспечить, по возможности, безналичный расчёт с посадкой пассажиров в количестве, не превышающем количества мест для посадки. Персонал с симптомами высокой температуры, кашля и заложенности носа к работе не допускается.

В свою очередь, пассажиры должны находиться в салоне в медицинской маске, и соблюдать дистанцию не менее 1 метра.

В прошлом году было выявлено 64 случая несоблюдения требований по остановке, масочному режиму, социальной дистанции и обеспечению антисептиками междугородних, межрайонных пассажирских перевозок «автобус и микроавтобус».

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За невыполнение требований постановления составлены протоколы об административных правонарушениях, наложено штрафов на сумму 2 млн 944 тыс. тенге.

Мониторинговыми группами с начала 2021 года выявлено 4 случая несоблюдения дистанции и масочного режима в общественном транспорте.