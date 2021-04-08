Врачи областного перинатального центра №3 в течение 40 дней ухаживали за новорождёнными с весом всего 1,5 кг.

Три девочки родились преждевременно и неделю лежали в реанимации. Новорождённые с неправильным развитием лёгких, были подключены аппарату искусственного дыхания.

По словам медиков, на 32-й неделе беременности женщине пришлось провести срочную операцию. Близкие Динары Мухитовой, которая впервые стала мамой, дали им имена Хадиша, Фатима и Захра.

Каждая из малюток, находившаяся под строгим контролем врачей, за это время прибавила в весе по одному килограмму.

Молодая семья — жители села Карашык города Кентау Туркестанской области.

«10 марта родилась тройня. Когда они родились, их лёгкие были с неправильным развитием. По этой причине они лежали на ИВЛ-аппарате. Через 10 дней младенцы были переведены из реанимации. Первоначально их вес был 1 кг 480 г, 1 кг 180 г и 1 кг 460 г. Сегодня дети здоровы», — отметила врач областного перинатального центра №3 Гульайша Ерназарова.

Малышей с мамой уже выписали домой.