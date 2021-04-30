I компонент получили 7 280, II компонент – 778.

Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 103 360 человек. Из них 12 358 человек получили два компонента вакцины.

На 29 апреля зарегистрировано 105 случаев заражения КВИ (симптомные — 70, бессимптомные — 35). 30 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 75 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется 1 406 коек (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева – 70 мест, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6).

Кроме того за прошедшие сутки проведены проверки 562 объектов (548 объектов предпринимательства, 14 частных объектов). Из них в 15 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Единственный способ победить коронавирусную инфекцию — это вакцинация. В городе достаточно вакцины. Растет и количество прививочных пунктов.

Призываем жителей города принять меры предосторожности и как можно скорее сделать прививку ради своего здоровья и здоровья близких.