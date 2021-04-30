Православные шымкентцы готовятся отметить Пасху в карантинном режиме.

В этот день коллективные богослужения под строгим запретом, заполняемость храмов не должна превышать половины. Последним постановлением главного городского санврача запрещены и массовые семейные торжества. Эпидситуация в Шымкенте оставляет желать лучшего.

«В разделе 2 говорится, что при посещении общественных мест необходимо надевать маски, соблюдать дистанцию и пользоваться антисепетиками. Но запрета на посещение клабдищ нет, нужно просто соблюдать меры, чтобы защитить себя и своих родных», — говорит Бейсенкуль КАЛДЫБЕКОВА, руководитель отдела департамента санитарно-эпидемиологического контроля г.Шымкента.

Радоница или родительский день в этом году выпадает на 11 мая. Закрывать погосты в Шымкенте не будут, горожан просят не забывать о соблюдении санитарных норм.