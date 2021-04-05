В Департаменте полиции Шымкента прокомментировали события, которые произошли в жилом массиве Алтын тобе.

4 апреля 2021 года примерно 11:00 часов в жилом массиве Алтын тобе собравшиеся около 40 человек потребовали освободить руководство одной из фирмы, чьи сотрудники были задержаны сотрудниками одним из силовых ведомств.

Также граждане попытались перекрыть центральную дорогу общего пользования, требуя возобновить работу этой фирмы.

Прибывшие полицейские обеспечивали правопорядок. С собравшимися лицами была проведена разъяснительная работа. В Управление полиции Абайского района ДП г.Шымкент были доставлены примерно 30 человек, остальные разошлись.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям указанных граждан.