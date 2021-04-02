Угон авто раскрыли полицейские Сарыагаша.

В Сарыагашский РОП с заявлением обратился местный житель с заявлением о том, что около полуночи неизвестные угнали стоявшую во дворе его дома автомашину Volkswagen Passat. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около 1,5 миллиона тенге. Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Прибывшие на место преступления сотрудники следственно-оперативной группы Сарыагашского РОП провели подворный обход улиц, опросили свидетелей и проверили уличные камеры видеонаблюдения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых в угоне в Шымкенте. Ими оказались двое жителей Келесского района, которых оперативники доставили в районный отдел полиции.

В ходе расследования выяснилось, что двое молодых людей приехали в Сарыагашский район на работу в теплицу. Однако официальная работа показалась им не столь привлекательной, поэтому, предварительно сговорившись, они решили добыть деньги “легким путем”. Обошли все улицы поселка и заметили в одном из дворов автомашину с оставленными открытыми дверьми, которую затем угнали.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемые находятся под подпиской.