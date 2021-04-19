Жители живой стеной встали против строительства многоэтажного дома. Люди боятся, что после последствия работ, которые ведутся на территории их дома, могут быть трагичными, передает Otyrar.kz

Жильцы 63 дома уверены, что строительство ведется незаконно, и застройщик нарушают все нормы строительства.

«Если будут делать утрамбовку пятиэтажного здания, наш дом даст осадку. Мы хотим чтобы акимат обратил внимание? Почему никто ничего не контролирует? Кто дал разрешение?»,- говорит Евгений Ивлев, житель дома №63.

На встречу с жителями пришел застройщик, по словам директора у него все разрешения есть, стройку останавливать он не планирует. Все законно! А жителям советует обратиться туда, кто эти документы выдавал.

«У нас все по закону, есть разрешение от ГАСКА, от архитектуры АПЗ. Все вопросы к ним, мы работаем по закону», — пояснил застройщик.

На место схода жителей приехали представители ГАСКа. Там специалисты заявили обратное, разрешения никто не давал. От застройщика поступило уведомление, однако в ведомстве уверяют, что проект не одобрили.

«К нам поступило уведомление, где застройщик сделал несколько ошибок в документе, мы разрешения не даем. Поэтому, застройщик не имеет права вести работы на объекте», пояснил Нурдаулет Курбанбеков, заместитель руководителя ГАСК г. Шымкента.

Сегодня жители добились остановки стройки, на этом они останавливаться не собираются, они не верят местным властям. Теперь, другая цель — достучаться до акима города, чтоб он лично изучил эту ситуацию.