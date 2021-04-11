Жители нескольких населенных пунктов Толебийского района требуют решить их проблему — регулярную подачу питьевой воды.

По их словам, воду регулярно отключают без предупреждения. Как пояснили в компании «Ленгер — Су», сейчас вопрос решается, но конкретного ответа в компании не дали.

Ранее жители уже несколько раз жаловались на отключение воды, живительную влагу позже подали, но сослались на поломку на одной из скважин.

«Раньше отключали воду, но никто не предупреждает. Чтобы воду привезти нам нужно ездить в другой аул на родник, там очереди. Нас никто не предупреждал, даже не поясняют, почему так происходит, мы не понимаем. Пусть Умирзак Естаевич приедет и посмотрит, что тут происходит,- предлагает житель Толебийского района.

В отделе ЖКХ акимата Толебийского района так и не пояснили причину отключения, сославшись на некую аварию, только не пояснив что произошло точно. Во время подготовки материала с нами связались из отдела ЖКХ, обещая точно назвать причину позже.

«Сейчас вода будет, там небольшая авария была», — сказали в отделе ЖКХ.

«Воды нет из-за снижения уровня родниковой воды, есть нехватка живительной влаги. Жители Каратобе, Каскасу и Тасырык! Из-за снижения уровня воды в родниках, сейчас мы ищем решение проблемы. Просим отнестись с пониманием»,- пояснили в акимате.

Жители несколько аулов просят главу региона обратить внимание на проблему водоснабжения, так как местным чиновникам доверия нет.

Шуддин Саидов