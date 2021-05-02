Полицейские Шымкента нашли потерявшуюся 2-летнюю девочку, сообщает Polisia.kz.

7 мая в Управление полиции Аль-Фарабийского района обратилась местная жительница с заявлением о пропаже дочери.

По словам матери, ее двухлетняя дочь потерялась во время прогулки в местном парке аттракционов. Для установления местонахождения девочки всему личному составу Аль-Фарабийского РУП незамедлительно была разослана ориентировка. Стражи порядка прочесали всю территорию парка и близлежащие участки.

https://youtu.be/SXUteinPRSo

В результате оперативно-розыскных мероприятий участковый инспектор УПП №25 Ескали Алиев нашел девочку возле одного из аттракционов и благополучно вернул ее родительнице. Оказалось, что ребенок заигрался и отдалился от мамы. В свою очередь, горожанка выразила искреннюю благодарность стражам порядка за оперативные действия.